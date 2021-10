ELU25 ⟩ Tõnu Pedaru: Vabaduse viiside viisid ja viisad

See kõik andis elule mõtte ja stiili, meie minale pildi ette ning süstis enesekindlust. Sest kuigi meid, nõukogude noori, käskis ja keelas Kremli keskusest kompartei ja kantseldas komsomol, ei pakkunud kommunismi ehitamine pikema peale ju enam mingit põnevust või pinget. See oli, mida aeg edasi, tühi siht ja tühi käik ning tühi mula.

Muusika kontsertidest ja filmiklippidest ja videotest, muusika filmidest endist ja lemmiksarjadest – see mõjutas meid meeletult. Ilmselt muutis nii meid kui ka maailma meie ümber – või kuidas seda mõõta? Kuidas mõõta hingeliigutust ja inspiratsiooni või mõtteid ja elamusi? Kas lugeda üles toaseina kleebitud popstaaride pildid ja plakatid. Lugeda üles need täissalvestaud makilindid ja kassetid?

On ka loendatav, et igal aastal oli meil rohkem televiisoreid, raadioid, ja magnetofone, mis päris suure aja olid suunatud püüdma Soomest lähetatud raadiolaineid.

Noh, mis me ikka keerutame, keerasime Soome teevee peale ja kruttisime soome raadiot, ja mida kõike me seal ei näinud või kuulnud. Olgem ausad – me jahtisime ikka seda kõige kuumemat ja kuulsamat ning keelatumat – angloameerika kraami! Me tahtsime biitleid ja rollinguid, Floydi ja Zepp´i, Sweeti ja Kissi. Noh, saime rohkem ikka Juicet ja Kirkat, Wigwamit ja Toloneni ja Pohjolat, ning muidugi – Hurriganest.