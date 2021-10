«Alles natuke aega tagasi nägin pealt, kuidas üks teise klassi õpilane trepist alla lükati ja asi oli nii hull, et ta viidi haiglasse,» räägib ühe Tallinna kooli kuuenda klassi õpilane. «Alati, kui kedagi kiusatakse, on keegi, kes seda filmib. Minu arvates peaksid need inimesed filmimise asemel sekkuma,» lisab ta.

Koolikiusamine on valus teema, mis võib jätta lapse vaimsele tervisele jälje terveks eluks. Hoolimata sellest, et kiusamise ennetamisega tegeletakse koolides pidevalt, tundub, et olukord on ikka üsna hapu. Elu24 vestles nelja lapsega, kes on koolikiusamist alles hiljuti omal nahal tundnud. Nende kogemused on kahtlemata karmid ning edaspidise kiusu vältimiseks on laste nimed selles loos muudetud.