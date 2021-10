«Valitsuse korralduse alusel ei piira me kellegi õigust ega võimalust tööd teha. Me täiendame kontrollimeetmeid, mis kehtivad vaba aja tegevustele ja meelelahutusele, kus me oleme nii-öelda tarbija rollis, mitte teenusepakkuja rollis. Erinevatel töökohtadel ja ka asutustel on alati õigus riskianalüüsi põhjal teha täiendavaid otsuseid ja piiranguid,» selgitab «Reporteri» vahendusel tervise- ja tööminister Tanel Kiik.