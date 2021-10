Andrei Zevakin lükkas müüki videotest inspireeritud nänni, millelt leiab ka Brigitte Susanne

Andrei Zevakin lõi käed firmaga Arcadewrld, mis valmistab retro-futuristlikus stiilis tänavarõivaid. «Just olime mõtlemas uue kollektsiooni peale ja et kuidas võiks sellele läheneda. Aarcadewrldi kutid pakkusid välja, et võiks collabi (ingl. koostöö) teha selles osas. Lõime käed ja edastasin visiooni, kuhu suunas võiks liikuda,» rääkis juutuuber Elu24 -le.

Nännilt ja rõivastelt leiab mitmeid fraase, mis on ennekõike tuttavad Andrei suurtele fännidele. Kollektsiooni ideede sünnil oli abiks ka tema sõber Robin Valting , kellega Andrei koos meeleolukaid videoid filmib. «Merchi (ingl. fännikaup) ideed tavaliselt sünnivad niimoodi, et kui tekib mõni fraas, mida hakatakse kasutama rohkem või mis läheb rahvale peale, siis ma panen selle kohe kirja, et see oleks kohe meeles, kui uus drop (ingl. väljalase) tuleb. Samuti soovitas ka Robin paar ideed, mis võiks sees olla,» jutustas Andrei.

Andreil on parasjagu elus põnevad ajad. Lisaks sellele, et mees tõi oma fännideni hulgaliselt vingeid riideid ja palju muud, sõlmis ta lepingu plaadifirmaga Sony Music. «Ma olen mega õnnelik, et liitusin Sony tiimiga, ja ma ei jõua juba ära oodata, millal saaks uut muusikat välja lasta. Väga ägedad projektid on käsil ja on tulemas ka veel põnevamaid koostöid,» rääkis ta möödunud nädala reedel.