Norras toimunud maadluse maailmameistrivõistlustelt hõbemedali kaela saanud Epp Mäe nentis, et ei rääkinud pärast finaali kaotust pea kellegagi. «Ei suutnud kellelegi vastata, alles järgmisel päeval... see kaotuse tunne oli päris suur.» Mäe tunnistas, et hõbemedalist oli raske rõõmu tunda.

«Täna ütlen, et see on hea saavutus, aga kui kuld on niivõrd lähedal ja sellest jääb nii vähe puudu...»