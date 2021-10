PAPARATSO ⟩ Uudo Sepp pidutses ekspruudiga Tallinna vanalinna lokaalis

Ühel septembri hommikul teatas muusik Uudo Sepp pisarsilmil Instagramis, et on kallima Kendra Katrinaga Türgis reisil olles lahku läinud. «Eks mul oli väga tore ja ma loodan, et tal ka oli. Lihtsalt vahel inimesed ei saa omavahel läbi ja ehk ongi aeg minul endal ka natuke endale keskenduda, sest ma pole seda kaua aega teinud,» rääkis muusik.

Elu24-le selgitas Kendra lahkumineku tagamaid. «Ta oli mu peale vihane. Ütlesin, et palun räägime, ärme lähe tüliga lahku, ära jookse minema siit toast. Siis ta tõukas mind eemale ja ma kukkusin peaga vastu lauda. See ei olnud niimoodi, et Uudo lõi mind,» kirjeldas ta Türgis juhtunut. Hiljem toonitas neiu sotsiaalmeedias, et vägivalda nende vahel polnud.