LUMMAV VIDEO ⟩ Reketi uue loo «Eikellegi Ma» muusikavideo valmis Eesti looduse rüpes

Esmapilgul võib tunduda, et äsja ilmunud lugu «Eikellegi Ma» räägib ühest toksilisest suhtest. Põhjalikumalt süvenedes ning loo muusikavideoga tutvudes võib aga aru saada, et paralleele on toodud hoopis inimsuhete ja looduse vahel. Looga soovitakse pöörata tähelepanu meid ümbritseva looduse olulisusele. Kõlama jääb mõte, kui erinevalt me kohtleme loodust ja inimesi.