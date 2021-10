FOTOD ⟩ Varas tegi Tartu hotelli kassa tühjaks ja haaras kaasa üllatava eseme

«Ei olnud mingit segadust ja lõhkumist, kõik oli väga korralik,» tõdes juhataja, öeldes, et poleks vargust avastanudki, kui ei oleks rahasahtlit tol hommikul avanud. Turvakaamera salvestisi vaadanud Virge nentis, et varas tegutses äärmiselt sihipäraselt ja rahulikult. «Ei olnud selline varas, et lihtsalt murrab sisse, vaid ta tegutses teadlikult.»

Kogukahjumiks on juhataja hinnangul umbes 550 eurot . Lisaks hotelli kassas olnud rahale haaras pikanäpumees kaasa samas majas asuvast lastehoiust mobiiltelefoni ja veekeedukannu. «Vägagi huvitav... ei oska öelda, miks talle see viimane küll huvi pakkus,» nentis Virge muiates.

«Ei usu, et ta kätte saadakse,» sõnas hotelli juhataja, öeldes, et soovib kõiki ümbruskonna elanikke hoiatada. «Ukse peab kindlasti lukku panema, see on ikka esmane kaitse,» nentis Virge.