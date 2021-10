Päästeametile 148 väljakutset toonud eilne torm on teinud Läänemaal korralikku hävitustööd. Imatra Elektri rikketelefoni liinid on punased, sest paljud majapidamised on siiani elektrita ning osaliselt liinidele langenud puud võivad õige pea uusi katkestusi tekitada.