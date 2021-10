UUED TUULED ⟩ Andrei Zevakini soolokarjäär saab alguse Sony Musicu tiimis: olen mega õnnelik!

Andrei Zevakini muusikukarjäär sai tuule tiibadesse juba noorena. Muusikaproduktsiooniga tegi ta algust 2016. aastal, mil Youtube'is hakkasid populaarsust koguma ka tema kaverid Eesti andekate artistidega. Neist kõige menukamal on lausa üle miljoni vaatamise.

«Ma olen mega õnnelik, et liitusin Sony tiimiga, ja ma ei jõua juba ära oodata, millal saaks uut muusikat välja lasta. Väga ägedad projektid on käsil ja on tulemas ka veel põnevamaid koostöid 🙌🏼,» rõõmustas Zevakin Elu24-ga vesteldes.

Oma loominguga on teinud noormees suuri tegusid ka Eesti Laulul, kus jõudis finaali ja võitis Eesti muusikasõprade südamed. 2018. aastal pärjati ta aasta juutuuberi tiitliga. Zevakini sõnul oli Sony Musicuga lepingu sõlmimine loomulik samm tema karjääris. «Meie ootused ja lootused ühtisid kogu tiimiga, kellelt tunnen tuge. Otsustasin, et tulevikus tahan teha rohkem muusikat sooloartistina, et näidata, mis mul endal on kirjutatud,» jutustas Zevakin, kes leidis plaadifirmaga ühise keele.

Zevakini hinnangul on tema muusikastiil väga seinast seina. «Kindlasti jääb mu stiil popmuusikasse, kuid ma ei välista, et mu fännid võivad oodata ka midagi üllatavat. Lisaks leian, et plaadifirma all saan õppida palju muusikamaailma kohta ning see, et ma olen töötanud produtsendina, annab rohkelt juurde ja teeb kogu kogemust põnevamaks.» Uus singel on plaanis välja anda juba õige pea.

Zevakin lubab oma Youtube'i jälgijatele, et hoolimata plaadilepingust jätkab ta tegutsemist ka videoplatvormil. «Muidugi on Youtube boonus ja see ei kao kuskile ning aitab kogu protsessile kaasa, aga palju põnevat on veel oodata,» sõnas ta.

Sony Music Balticsi direktor Kaisu Pulli ootab põnevusega Zevakiniga koostööd: «Me oleme jälginud Andrei karjääri mõnda aega ja vaatamata tema noorele eale on ta saavutanud palju. Andrei on talendikas produtsent ja laulukirjutaja ning teab oma publikut väga hästi. Tervitame teda soojalt oma Sony Musicu perekonda ja oleme elevil, et saame olla osa tema soolokarjääri järgmisest peatükist.»