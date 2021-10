PILTUUDIS ⟩ Laagri uue Maxima saialetti näinud klient: kus on terviseameti silmad?

Laagri elanik jagas kogukonna Facebooki grupis pilti saiariiulist, kus korvidel puudusid katted. Muret olevat see tekitanud seoses Eestis hoogsalt leviva koroonaviirusega, mistõttu võivad õhus lennelda viiruseosakesed. «Kus on terviseameti silmad?» küsis klient murelikult. Nüüdseks kustutatud postituse kommentaariumis mitmed selles probleemi ei näinud, kuna nõnda lahtises letis on paljudes poodides näiteks ka kommid või kala.