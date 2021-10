EMA JÄLGEDES ⟩ Gerli Padari tütre unistus täitus: kerge südamega me seda pakkumist vastu ei võtnud

Neljapäevases «Ringvaates» oli külas Gerli Padar koos noorima tütre Camillaga. Viimane astub koos emaga üles Lotte muusikalis, tehes oma esimese lavarolli.

«Seekord on nagu eriti põnev,» nentis Padar, kes on Lotte etendusi mänginud alates 2008. aastast.

Muusik tõdes, et Camilla on kasvanud teadmisega, et tema ema on Lotte. «Kui «Detektiiv Lotte» etendusi tegime, ootasin viiendat kuud Camillat ja otsustasime, et tõsteid päris etendusel ei tee,» meenutas Padar, öeldes, et vahetult enne Camilla sündi oli ka Lottemaa avamine.

Seitsmeaastane Camilla tõdes, et on Lotte etendust miljon korda vaadanud, ent siiani ei ole veel küllalt saanud. «Kui oleks vaja kedagi asendada etenduses, siis ta teab peast,» tõdes ema.

Kedagi asendama aga Camilla ei pea, sest neiu saab etenduses täitsa enda rolli. «See on tema jaoks ikkagi unistuste täitumine,» tõdes Padar.

Siiski tunnistas ema, et kerge südamega seda pakkumist vastu ei võetud. «Camilla alles sai seitmeaastaseks ja läks esimesse klassi. Sügis on niigi kiire, et kas on ikka hea mõte,» rääkis ta peast läbi käinud mõtetest, öeldes, et see on ka talle topelt koormuseks.

Küll aga võttis Padar enda sõnutsi kohe vastu otsuse, et tema tütart õpetama ei hakka, vaid sellega tegelevad teised lavastusega seotud inimesed. «Ei neid laule ega midagi. Ta on väga palju iseseisvalt õppinud ja ka muusikaõpetaja on teda palju aidanud,» nentis ta.