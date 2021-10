ELU25 ⟩ Mart Laar Juku-Kalle Raidile: kuidas Eestis ahvide kasvandik Tarzanit disainiti

ML: Pildid jaotuvad kahte suurde rühma. Tal oli tõsisemaid pilte ka, ent ta andis ka pilkelehte "Säde" välja. Ja ega nõuka ajal paljud tema teisi raamatuid mäletanud, aga lasteraamatuid mäletavad peaaegu kõik. Need ikka avaldasid teatud põlvkonnale tohtut mõju. Ikkagi esimesed koomiksilaadsed raamatud. Minule muidugi meeldivad tema hilisemad karikatuurid, mis on suhteliselt lakoonilise joonega. Mitte liiga detailirohked. Aga üsna vaimukad. Ja mõned neist said nii populaarseks, et pandi rahvanaljadena hiljem kirja. Näiteks pilt saksa härrast, kes hakkab laiama ja teatab eestlasele, et mul sulased ütlevad, et me oleme hästi ühte nägu –kas teil ema ei olnud mitte meil mõisas teenijaks? Ja siis eestlane vastab, et seda ma tõesti ei tea... Aga seda, et mu isa oli teie mõisas kutsar, seda tean ma täpselt. See läks liikvele nagu kulutuli.