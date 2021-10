Hertsoginna Meghan Markle tõi USA kongressi pöördumises eeskujuks Eesti

Naine kirjutas pöördumise kui emana, mitte poliitiku või valitud ametnikuna, sest teema on talle väga hingelähedane. Hertsoginna silmis on eriti teravalt probleem välja joonistunud nüüd, mil maailmas möllab kuri viirus ja mitmed naised on jäänud koduseks, et laste eest hoolt kanda, mil lasteaiad ja koolid on suletud.



«Juunis tervitasime abikaasaga oma teist last. Nagu kõik vanemad, olime ka meie väga rõõmsad. Nagu paljud vanemad, olime meiegi ülekoormatud. Nagu vähem vanemaid, ei seisnud aga meie silmitsi karmi reaalsusega – kas veeta esimesed kuud koos oma lapsega või minna tagasi tööle,» kirjutas ta. Markle’i silmis ei peaks sellist rasket otsust langetama ükski vanem.