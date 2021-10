VIDEO ⟩ Ajatu hitt! Ott Leplandi värske singli kaadri taga tuli esitusele ka Nexuse «Hingetuna»

«Hea meel on taas kord jagada Sinuga uut «Behind the scenes» (kaadri taga ​– toim) videot, kus saad heita pilgu minu uue singli «Mina veel Sind ei tea» kaadritagusesse ellu,» teatas Ott Lepland Instagramis ja soovis kõigile mõnusat vaatamist.

«Laul räägib inimese rändamisest eluteel, oodates ja otsides enda kõrvale kedagi, kellega seda teekonda jagada. Endalegi ootamatult võib keegi – see õige, meie teele ilmuda väga ootamatult, üleöö, meile endalegi suure üllatusena nii, et kogu see olukord võib meis tekitada kohmetust ja isegi kerget ehmatust, samas nõudes ka aega selle kõigega kohanemiseks,» kirjeldas laulja loo olemust.