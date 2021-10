VIDEO ⟩ Punkstaar Avril Lavigne tuleb taas! Lauljal valmis Will Smithi tütrega koostöös vinge musavideo

«Ma tahtsin, et «Grow» kõlaks, justkui see mängiks Radio Disneys 2007. aastal, nii et ma otsustasin Avril Lavigne'iga ühendust võtta. Ma tahtsin, et seal oleks tema 2007. aasta ängi,» rääkis Willow W Magazine'ile antud intervjuus. See, mida Avril looga tegi, vastas täpselt tema ootustele. «Ma oleks justkui taas oma puberteediaega rännanud, autos ja lihtsalt selle loo järgi röökimas,» sõnas Willow. «See ületas mu igasugused ootused,» lisas lauljatar.