VIDEO ⟩ Olümpiavõitja üliromantiline hetk Briti tantsusaates ajas elukaaslase kurbusest röökima

Briti ujuja Adam Peaty tantsupartneriks oli menukas telesaates andekas Katya Jones, kellega tantsiti tangot. Mitmetele televaatajatele jäi tantsu lõpp-poosi ajal mulje, justkui mees oleks üritanud oma tantsukaaslast suudelda. Sotsiaalmeedias lahvatasid spekulatsioonid, justkui telesaate jooksul oleks Peaty ja Jonesi vahel lahvatanud armuleek. Teatavasti tutvusid « Tantsud tähtedega » telesaates ka Getter Jaani ja Ott-Sander Palm, mistõttu pole kahtlustki, et tants ühendab inimesi.

Argentiina tango on kahtlemata kuum tants ja romantiline hetk oleks olnud ideaalne kirss tordil, kui kodus poleks ootamas mehe elukaaslane ja lapse ema Eiri Munro. Naine postitas TikToki videoplatvormile oma reaktsiooni, mis on kogunud vaid kahe päevaga üle 7 miljoni vaatamise. «Vaadates otseülekandest oma elukaaslast peaaegu teist naist suudlemas ja avastades, et seda vaatas ka 10 miljonit inimest,» kirjutas naine videos.