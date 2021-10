HIRMUÄRATAV VIDEO ⟩ Päästja seisis hooletu juhi tõttu silmitsi surmaga: elu käis silme eest läbi

«Kui olin läinud veidi vastassuunavööndisse, siis täpselt minu kohale jõudes keeras Saue poole suunduv veoautojuht rooli vasakule. Saue poolt tulev veoauto oli jätnud mulle ruumi, et saaksin sealt vahelt läbi, aga see veok tegi liiga järsu pöörde vasakule,» kirjeldas Proode olukorda.

Veoauto asus traktorist möödasõidule ja päästeauto oli sunnitud täielikult vastassuunavööndisse pöörama. «Selle nurga alt vaadatuna tundub, et tuleb laupkokkupõrge. Võin öelda, et see kestis võibolla kaks sekundit, aga see tundus terve igavik. Jõudsin sel hetkel läbi mõelda, mida ma teen, kuidas ma teen, kuhu mul on veel võimalik siit keerata. Jõudsin mõelda oma lähedaste peale. Selline kummaline olek. Kahe sekundi jooksul käis elu silme eest läbi,» meenutas päästeauto juht.