Florida mees usub, et tema videosalvestisel on USA blogija Gabby Petito kihlatu, kes on noore naise mõrva peamine huviisik.

Augusti lõpus jäi kadunuks 22-aastane Ameerika blogija Gabby Petito, kelle surnukeha leiti veidi hiljem. Koroner teatas nädal tagasi, et noor naine suri kägistamise tagajärjel. Gabby mõrva peamine huvialune on tema kihlatu Brian Laundrie, kes on juba üle kuu aja kadunud. Nüüd arvab ühes Florida külas elav mees, et märkas Brianit oma videosalvestisel.