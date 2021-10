MAHLAKAS KLÕPS ⟩ USA räppar näitas aastapäeva puhul omapärast oskust

26-aastane USA räppar Megan Thee Stallion (kodanikunimega Megan Jvon Ruth Pete) sai tuntuks paar aastat tagasi looga «Hot Girl Summer», millel on Youtube'is üle 111 miljoni vaatamise. Möödunud aasta suvel pälvis Megan veelgi tähelepanu, kui tuli välja koostöös Cardi B'ga valminud hittlugu «WAP».

Kõik kümme pilti ei olnud nii mahlakad kui see esimene, kuid paar tükki sattus postitusse veel. Lisaks neile jagas Megan postituses südamlikke fotosid enda ja Pardi ühistest hetkedest. Pildid kogusid vähem kui kümne tunniga üle kolme miljoni meeldimise ning see on üks populaarsemaid postitusi räppari Instagramis.