«Me olime saatnud sinna tolle aja veterinaaria- ja toiduameti ametnikud ja kohaliku omavalitsuse ja nüüd põllumajandus- ja toiduameti, kuid iga kord tuli tagasiside, et seal ei ole hullu midagi,» selgitab Loomakaitse Liidu juhtkonna liige Piret Tees.

Peale mitmeid vihjeid ja abipalveid otsustasid loomakaitsjad ise koerte ja memme seisukorda kontrollima minna. «Me ei olnud olukorda sealt seest kuni tänavu kevadeni oma silmaga näinud ja see vaatepilt oli nii kohutav, et otsustasime, et enam ei ole aega ametnike taha ootama jääda,» selgitab Tees.