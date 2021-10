VIDEO ⟩ Vastuvõtt Türi-Alliku moodi: Anne Veski sõidutati limusiiniga otse peolava ette

65-aastane popdiiva andis reedel kontserdi Türi-Alliku uues peokohas Garaaž. «Selline tore kontsertklubi on, mis on juba selles mõttes eriline, et ta ongi tehtud vanast suurest nõukaaegsest garaažist,» kiidab Anne Veski, kes esinemispaigas eriti uhkelt vastu võeti. Veski sõnul näeb peokoht peale vaadates välja kui tavaline garaaž, aga sees on tänapäevane ööklubi. «Peremehed on näinud kurja vaeva, et Kesk-Eestisse teha selline tore ürituste läbiviimise koht,» sõnab popdiiva Elu24-le.