PEOGALERII ⟩ Täismaja! Wateva küttis Kultuurikatlas rahva uue mussiga kuumaks

Rahvusvahelise lennuga elektroonilise muusika kollektiiv Wateva esitles laupäeval debüütalbumit «Disposable Society» täismajale. Värskel albumil on suur rõhk visuaalsel poolel, mistõttu ehitati Kultuurikatlasse üheks õhtuks võimas, LED-ekraanidega täidetud lava, mida väisasid nii DJ-d kui mitmed külalisartistid, kes helikandjal kaasa tegid.

WATEVA debüütalbum «Disposable Society» ilmus augusti hakul ning lõpuks jõudis kätte ka aeg, mil seda suure publiku ees esitleti. «See oli võimas! Me poleks osanud oodatagi, et see nii epic välja kukub!» räägivad Wateva liikmed ja tänavad kõiki, kes selle õhtu õnnestumisele kaasa aitasid. «Aitäh kõikidele muusikutele, kes meiega lava jagasid, aitäh kogu tiimile, kes selle sündmuse teoks tegi, ning loomulikult aitäh teile, hea publik, kes te meid toetate ja kuulama tulite!»