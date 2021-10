Reedel kogunesid Valgas lapsevanemad Valga gümnaasiumi ette, et volikogult aru pärida, miks on lasteaedades toit nii halb, et ei sobi koeralegi ette anda. Samuti ehmatas lapsevanemaid asjaolu, et toitlustaja köögis toimetavad inimesed ebaseaduslikult.