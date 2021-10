Kalvi-Kalle pole Helen Kõpu lapse isa! Helen: miks sellest varem ei kirjutatud?

Telesaates «Prooviabielu» osalenud Helen Kõpp ja Kalvi-Kalle Kruusamäe olid suhtes 2016. aastal. 2018. aastal sai Helen emaks. Sellest ajast saati on meedias pidevalt väidetud, et Kalvi-Kalle on lapse isa. Heleni sõnul see aga nii pole ning tema pole kunagi väitnud, et Kalvi-Kalle tema lapse isa oelks.