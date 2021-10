RASSIPETTUS? ⟩ Briti popstaari «uus välimus» on ajanud fännid marru

30-aastane briti laulja Jesy Nelson, kes möödunud aasta lõpus ansamblist Little Mix lahkuda otsustas, on viimasel ajal oma välimust suuresti muutnud - naist kaunistavad lopsakad huuled, lokkis juuksed ja tumedam nahatoon. Viimase kohta väidab naine ise, et see on tema naturaalne nahatoon, vahendab The Sun.