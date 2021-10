KARM VIDEO ⟩ Vihane rahvas võttis tippräpparit vastu vilekoori ja prügi pildumisega

Megan Foxi poiss-sõbrana tuntud MGK oli taaskordsesse draamasse sattunud tänu sellele, et tema järsk stiilimuutus jäi silma nu-metali legendi Slipknotiga. Ninamehe Corey Taylori sõnul on see häiriv, et ühes žanris läbi kukkunud artistid teiste kapsamaale trügivad.