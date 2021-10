PILTUUDIS ⟩ Prantsuse moedisainer hoidis oma karmi õnnetust aasta aega saladuses

Populaarne prantsuse moedisainer Olivier Rousteing, kes on viimased kümme aastat töötanud Balmaini moemaja heaks, avaldas möödunud nädalavahetusel sotsiaalmeedias detaile õnnetusest, mis jättis tema ülakehale põletusarmid. «Tunnen, et olen viimaks valmis seda jagama, olen seda liiga pikalt saladuses hoidnud ja on aeg, mil te sellest kuulete,» teatas Rousteing oma Instagramis.

«Täna, täpselt aasta tagasi, plahvatas minu kodus kamin,» avaldas moedisainer 10. oktoobril. Järgmisel hommikul ärkas ta Pariisi Saint Louis' haiglas. Rousteing tänas arste, kes vaatamata koroonaviirusele tema eest hästi hoolitsesid: «Ma ei suuda neid piisavalt tänada.»

Moedisainer tõdes, et ta hoidis õnnetust pikalt saladuses. «Ma tegin kõik, et seda lugu võimalikult paljude eest varjata ja hoidsin seda saladust koos oma meeskonna ning perekonnaga liiga kaua. Kui aus olla, siis ma ei tea, miks ma seda häbenesin,» tunnistas ta ja pakkus, et see võis tuleneda moemaailmast endast.

«Võib-olla hoidsin seda saladuses moemaailma pärast, mis on täiuslikkusest sõltuvuses, ning iseenda ebakindluste tõttu. Paranedes töötasin päevi ning öid, et unustada ja lõin kollektsioone, samal ajal varjates oma arme näomaskide, kõrge kaelusega džemprite ja pikkade käistega.» Moedisainer avaldas, et ta varjas tänu sõrmustele isegi arme oma kätel.

«Ja ma tõepoolest avastasin, et sotsiaalmeedial on võim näidata vaid seda, mida sa tahad. Lubades sellega meil endil luua eriline narratiiv, mis väldib seda, mida me ei soovi näidata: see on meie uus maailm,» mõtiskles Rousteing.

Nüüd aasta pärast õnnetust on moedisainer paranenud, õnnelik ja terve. Postituse lõpus tänas ta oma arste ja hooldajaid, kes aitasid tal saladust hoida.

Moedisainer Olivier Rousteing peaaegu aasta pärast oma õnnetust Pariisi moesõu laval oma kollektsiooni tutvustamas. FOTO: J.M. HAEDRICH/Scanpix