«Eesti otsib superstaari» saates oma nakkava positiivsusega võlunud Maribel Vääna (18) sihid on kõrged ja oma laulukirge soovib ta jagada kõigiga. «See kui palju armastust, energiat ja iseennast mul jagada on, see lihtsalt ei piirdu vaid Eestiga,» jutustab ta. Kuigi praegu on lootused staarisaate lohutusvoorul, ei piirdu tema unistused vaid superstaari tiitliga.