Nädala alguses lahvatas «Poissmeeste peo» staaride vahel tüli, kui sarjas osalenud Carole Raid tõi päevavalgele saatekaaslase Kevin Kadaka saadetud inetud sõnumid. Carole visati seepeale seltskonnast välja ja neiu väidab, et seda just Kevini õhutusel. Kevin kinnitab, et kambakat pole kellelegi tehtud.