VIDEO ⟩ Praegu igapäevased toidud, mis varsti võivad olla luksus

Isabelle Gerretsen kirjutab BBC Future'is, et alustada võiks näiteks homaarist, mis on aja jooksul teinud läbi suure muutuse. Kui tellida restoranis homaari või süüa seda põhiroana mõnel peol, on see tänapäeva mõistes gastronoomiline intelligentsus. Kuid sajandeid tagasi oli suhtumine sellesse mereandi hoopis teine. Homaar pidi käima läbi tulest ja veest, et temast saaks lõpuks delikatess.