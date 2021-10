ELU25 ⟩ Paavo Saari: Pea kogu maailma reaktsioon koroonale on sarnane paanikahäirele.

Ühiskonna sulgemine võimatu eesmärgi nimel „viirus kontrolli alla saada“ ei anna kuigi häid tulemusi. Viirus ei hooli sulgemismeetmetest ja elab oma elu nendest sõltumata edasi, nagu suurandmed näitavad: karmide sulgemismeetmetega riikides pole olukord parem nendest, kus piiranguid praktiliselt üldse ei olnud (vt selle kohta täpsemalt Arro, Alas, Hudson, Akadeemia, 2021). Viirus jääb meiega, aga on siiski igal taastulekul järjest vähem ohtlik, sest üha enam inimesi on juba saanud immuunsuse vaktsineerimisest või veel parema vastupanu läbipõdemisest. Ta tuleb koos kooliaasta algusega, nagu teisedki viirused ja taandub hiliskevadel. Kindlasti näeme veel enne järgmist suve mitut viiruselainet. Ja kui valitsus laine harjal uusi piiranguid rakendab, näeme sedagi, kuidas loogika „pärast seda, järelikult selle pärast“ lubab neil endale uhkelt õlale patsutada saavutuste eest viiruse seljatamisel ja meile näpuotsaga vabadusi tagasi anda, unustades, et vabadus ei kuulu neile, nagu pole nende oma ka riigieelarve, mida paisutades nad meid kõiki (väheste eranditega) koroona ajal oluliselt vaesemaks tegid.

Viirus muutub pandeemiast endeemiliseks haiguseks seda kiiremini, mida rohkem lastakse loomulikul immuunsusel rahulikult tekkida, eelkõige nende hulgas (lapsed ja noored), keda haiguse raske kulg peaaegu üldse ei ohusta.

Riikide paanika on kallis ja kahjulik, rakendatud abinõud toovad rohkem kahju kui kasu, nagu on näidanud oma artiklites Risto Rossar, Villu Zirnask ja Kaarel Ots (Rossar, 2021, Zirnask, 2021, Ots, 2021). Pankrotistunud ettevõtted, kaotatud töökohad, viletsusse paisatud pered – seda ei suuda mõista need, , kes otsuseid teevad ilma, et nende enda “nahk oleks mängus” (skin in the game). Üldine meeleheide ja sotsiaalne isolatsioon suurendab enesetappude ja narkosurmade arvu - need kaks ületavad mitmetel hinnangutel piirangutega säästetud elude arvu. Võib olla kõige drastilisem näide on India, kus ühiskonna sulgemise tõttu suri tuhandeid inimesi sõna otseses mõttes nälga ja kurnatusse, kui nad püüdsid jalgsi oma töötamiskohast suurlinnades jõuda tuhande kilomeetri kaugusel asuvasse kodukülla - ühistransport ju ei käinud… Laste akadeemilist mahajäämust distantsõppe aastal on hinnatud kuni aastapikkuseks, aga kui suur on nende sotsiaalsele ja emotsionaalsele arengule antud hoop, on hoopis raskem mõõta. On teada, et laste ja noorte hulgas on enesetapumõtete esinemissagedus mitmekordselt kasvanud.

Viirus muutub pandeemiast endeemiliseks haiguseks seda kiiremini, mida rohkem lastakse loomulikul immuunsusel rahulikult tekkida, eelkõige nende hulgas (lapsed ja noored), keda haiguse raske kulg peaaegu üldse ei ohusta. Rootsis, kus lasteaiad-koolid on kogu pandeemia-aja jooksul olnud kontaktõppel, ei surnud covidi kätte mitte ühtki last. Covid-19ne IFR (nakatumisssuremuse suhtarv) on globaalselt gripiga enamvähem sama (0,15% vs 0,1%, Joannides, 2021). Tõsi, kuna covid eelistab vanu inimesi, on suremus arenenud riikides, kus inimesed kauem elavad, suurem: Eestis väidetavalt 0,3% (Lutsar 2021).

Lõpuks jõutakse ka peamise järelduseni, et midagi paremat vanadest headest abinõudest, nagu käte pesemine, haigete isoleerimine, ruumide õhutamine ja mõistliku distantsi hoidmine, tegelikult polegi.

Ükskord hakatakse ka faktidele ausalt silma vaatama. Ühel päeval uurib ka keegi meie ametnikest ja valitsusest süvenenult Rootsi kogemust selmet pealiskaudselt öelda „oli neilgi probleeme“ (nagu Irja Lutsar, 2021). Avatud silmadega andmeid vaadates on võimatu mitte näha, et tegelikult tegid just nemad õigesti, kui nad kogu maailma sajatustest ja hurjutamisest hoolimata jäid truuks seisukohtadele, mida enamik riike oma pandeemiastsenaariumides oli aastakümneid ette näinud, kuni neist Hiina eeskujul ja WHO üleskutsel paanikahoos loobuti. Kunagi saadakse aru sellestki, et kui järjest kasvav hulk (praegu kolmandik) positiivse testi andnutest on vaktsineeritud, ei ole mingit põhjendust jätkata kellegi diskrimineerimist vaktsineerimistõendi alusel. Lõpuks saadakse aru, et sund ja surve tekitavad pigem trotsi ja vastuseisu, olgu tegemist siis maskide või vaktsiinidega. Lõpuks jõutakse ka peamise järelduseni, et midagi paremat vanadest headest abinõudest, nagu käte pesemine, haigete isoleerimine, ruumide õhutamine ja mõistliku distantsi hoidmine, tegelikult polegi.