SÄRAV GALERII ⟩ Andekatele naistele pühendatud autorikollektsiooni tuli uudistama moemaailma koorekiht

Modellide jumestuse eest seisis hea MaxFactor by Katrin Sangla, kaunid soengud seadsid Le Salon & Tamara Korjagina. Kohapeal kostitasid kihisevaga Freixenet ning hõrgutavate suupistetega Juustukuningad. Sügisõhtuse esitluse muutis meeleolukaks DJ Heidy Purga. Värske kollektsiooni näidiseksemplarid on saadaval Oksana Tanditi esindussalongis aadressil Tornimäe 5, kus ühtlasi saab rõivaid soetada just tellijale sobivas suuruses, värvigammas ja materjalieelistusi arvesse võttes.