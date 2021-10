USKUMATU JULGUS ⟩ Kõrgust kartev kaskadöör Keity Meier võtab ette rekordilise motohüppe Tornimäe katustel

«Kujundlikult asjale konteksti andes on trial'i-sport nagu mägironimine, aga motikaga. Kuna hoovõtuks on väga vähe ruumi, siis on antud ratas oma äkilisusega ainuõige valik, üldiselt kasutatakse pikkade hüpete sooritamiseks krossirattaid. Proovin seal katusel sisuliselt mägironimise varustusega langevarjuhüpet sooritada,» toob Meier paralleeli.

Ta loodab, et uued tehnilised, oskuslikud ja sisulised väljakutsed aitavad kõigil noortel sportlastel mõista, et tegelikult pole nende ega ka valitud spordiala arengul piire. «Eesti kohalik motospordiskeene on siiani väga kindlate alade põhine. Trial'i kogukond on pisike, aga visa, just nii nagu ala nõuab, ning oluline on, et tuleks juurde pühendunud noori, kelle saavutused Eesti motospordi kuldajastut edasi kannaksid.»