AVAMEELNE VIDEO ⟩ Tanel Rentik avas «Poissmeeste peo» telgitaguseid: see ei ole enam tõsieluseriaal, vaid lihtsalt seriaal

Tanel alustas juttu kurikuulsast tahvelarvutist, kus «Poissmeeste peo» osalistel tuli piltide põhjal välja valida oma lemmikneiu. «Tegelikult me ei valinud sealt midagi. Me ei teadnud, millised tüdrukud tulevad. Me lihtsalt ütlesime, et ma valin tema, aga meil oli tegelikult tahvelarvutis tühi pilt ees,» tõdes tõsielustaar, kelle sõnul oli see lihtsalt osav montaaž. Nii mõnedki kohad olid tema sõnul saates nii osavalt kokku monteeritud, et laused, mis said öeldud ühes kontekstis, leidsid tee hoopis teise olukorda.

Muuseas kartis Tanel, et öisest voodilõbust Carolega jõuab eetrisse rohkem, kui päriselt jõudis. «Nii vähe oligi või? Davai, jumal tänatud,» naeris Tanel. «Saab jälle märkmikusse ära kirjutada,» sõnas ta, vihjates justkui sellele, et tal on nimekiri naistest, kellega on linade vahele roninud. «Mul ei ole tegelikult kuskil märkmikku, kuhu ma kirja panen, kellega ma olnud olen. Sellist asja ei ole, ma ei näe selles pointi,» selgitas Tanel ja lisas, et see oli kujundlik väljend. «Mulle meeldib lihtsalt erinevates kohtades seksida ja tõsieluseriaalis varem ei olnud,» tunnistas ta.

Saate lõpus jäi Tanelil valida, kas ta läheb alla hotelli fuajeesse ja Carolega koju või jääb järgmist pidu ootama. Ta otsustas Carolega lahkuda. «Nüüd sa siis kindlasti küsid, et miks ma ei läinud alla?» sõnas tõsielustaar videos. Nimelt soovis intervjueerija ta saatesse edasi jätta, mistõttu pidid nad kiiremas korras midagi välja mõtlema. Filmiti kaks versiooni, millest ühes lahkub Carole üksinda ja teises koos Taneliga. «Plaan oli, et alla ma ei lähe, kuid järgmisel õhtul kutsun Carole tagasi,» sõnas Tanel. Küll aga ei õnnestunud saatetiimil naisi juurde leida ja Carole otsustati siiski järgmise osa jaoks tagasi kutsuda. Seekord aga ilma Tanelita, sest tema saatesse ei naasnud. Teises osas oli neljal mehel valida vaid kolme naise vahel.

Kuigi Tanelile tuli nii mõnigi asi suure üllatusena, teadis ta juba enne, millega end seob. «See on nagu selline tõsieluseriaal ja kui sa ei tee seda nii, et see on tõsi, siis veits on nagu imelik. Ma teadsin, et minust võidakse teha ükskõik mis asi, minust tehti f**kboy (seelikukütt – toim), suva,» tõdes Tanel. «Kui ma seda üldpilti vaatan, siis 80 protsenti on nagu tõsi. No tegelikult ei ole ka, mina ütleks, et see ei ole enam tõsieluseriaal, see on lihtsalt seriaal,» lausus ta lõpetuseks.