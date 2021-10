AVAMEELNE VIDEO ⟩ Tanel Rentik avab «Poissmeeste peo» telgitaguseid: see pole enam tõsieluseriaal, vaid lihtsalt seriaal

Tanel Rentik võttis esimesena teemaks kurikuulsa tahvelarvuti, kus «Poissmeeste peo» osalistel tuli piltide põhjal välja valida oma lemmikneiu. «Tegelikult me ei valinud sealt midagi. Me ei teadnud, millised tüdrukud tulevad. Me lihtsalt ütlesime, et ma valin tema, aga meil oli tegelikult tahvelarvutis tühi pilt ees,» tõdes tõsielustaar, kelle sõnul oli see lihtsalt osav montaaž. Nii mõnedki kohad olid tema sõnul saates nii osavalt kokku monteeritud, et laused, mis said öeldud ühes kontekstis, leidsid tee hoopis teise olukorda.