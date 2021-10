VIDEO ⟩ Laagna teel kukkus tüdruk jalakäijasillalt sõidurajale

Sagimine käis ühe Laagna teed ületava jalakäijate silla all. Kommentaariumis jagasid infot aga kohalikud, kes olid toimunut lähemalt näinud. Nähtavasti oli Saarepiiga sillalt inimene sõiduteele kukkunud.

«Neli masinat peatusid, me keerasime ta külili, et ta ei lämbuks. Oli elus, aga kõikjalt katki, käed, jalad...» kirjeldas Aleksei šokeerivat vaatepilti. «Lihtsalt õudne.» Jalakäijasillalt sõiduteele kukkunu oli tema väitel teismeeas tüdruk.

Elu24 küsimuse peale tõdes politsei, et neljapäeva õhtupoolikul selline sündmus aset leidis. «Täna kella 18.10 paiku teatati Häirekeskusele, et Lasnamäel Laagna teel kukkus sillalt alla laps,» kinnitas PPA pressiesindaja Leana Loide .

«Kiirabi toimetas tüdruku haiglasse, kus ta on arstide hoole all. Juhtumi täpsemad asjaolud on selgitamisel,» lisas Loide. «Politsei soovib lapsele kiiret paranemist.»