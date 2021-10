Kellel on õigus? ⟩ Nördinud Meelis soovib neli aastat vanade terassilaudade eest raha tagasi

Meelise hinnangul polnud asendusmaterjal aga see, milles ta Neular Oü-ga kokku oli leppinud ja mida ta oma isiklikku aeda sooviks. Neular Oü esindaja sõnul ei soovinud Meelis mõista, et tegemist on taaskasutatud segaplastjäätmetest tehtud tootega. Ta asus ise välja mõtlema kvaliteedi standardeid- libedus, värv, tasasus jne. Selliseid loomulikult tegelikult olemas ei ole. Oluline on märkida, et olenemata sellest, milline konkreetne profiil on (heledam, tumedam, mõne ebatasasusega või mitte) - kõik füüsikalised ja keemilised omadused, vastupidavust ja muu selline on täpselt sama ning vastu peab ka sama palju aastaid ning on samal eesmärgil kasutatav – terassina.