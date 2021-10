Tallinna kõige kallimate ja hinnatumate hotellide hulka kuuluv Kolm Õde on olnud alati tähtsate tegelaste hulgas populaaseks peatuspaigaks. Hotellis on aastate jooksul ööbinud nii Jaapani keiser kui kuninganna Elizabeth II. Nüüd müüakse aga sotsiaalmeedia kirbuturul üpriski soodsalt hotelli sisustust. Kas legendaarne butiikhotell on uksed sulgenud?