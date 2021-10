«Pealtnägija» teatel tõsteti endine seltskonnatäht ja ajakirjanik võõralt pinnalt välja septembris. Tallinna vanalinnas Pikal tänaval asuva korteri omanik Anti Reinik rääkis saates, et hilinemised maksetega algasid juba 2019. aasta alguses. Tähtajatu üürileping sõlmiti vaid paar kuud varem, 3. novembril 2018.

«Algul ma ikkagi helistasin talle intensiivselt. Ta ütles, et maksab ikkagi ära ja et tööandjal on mingid raamatupidamise probleemid ja nädalavahetused, leidis põhjendusi,» rääkis Reinik. Raha aga ei tulnud ega tulnud.