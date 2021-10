ELU25 ⟩ Igor Gräzin: nässukeeratud haldusreform ehk kes keeras?

Algatuseks nimetan ma need, kes õige haldusreformi peale mõtlesid, sellest rääkisid ja keda ei kuulatud. Kusjuures praeguse reformi tegijad lihtsalt kasutasid küüniliselt ära selle, et õige reformi võimalikud isad olid läinud hauda – kes palju varem ja kes üsna hiljuti.

Need õiged haldusreformist mõtlejad olid Lennart Meri ja Hardo Aasmäe. Ja esimesed eestlased, kes olid seni viimase haldusreformi toetajad-poliitikud olid Käsu Hans (Puhjas) ja Ignatsi Jaak (Kambjas) 17.-18. sajandi vahetusel. Kaasaegse, Reformierakonna poolt küüniliselt läbi viidud haldusreformi ajalooline paradoks on selles, et just Jaagu ja Hansu koduvaldades teostati nüüdne reform kõige kangema julmusega. Kambjaga liideti Ülenurme olukorras, kus kumbki liitmist ei tahtnud ja kaks inimlikku tragöödiat olid need, et Ivar Tedremaa kaotas valla, mida ta oli juhtinud 30 aastat, ja Aivar Aleksejev samal kombel Ülenurme, kus üks osaline abivallavanem Haljand Kaasik olles väljamõeldud kriminaalasjas õigeks mõistetud, suri vaid kolm päeva pärast otsuse langemist. Teine tähtis vald Puhja (Käsu Hansu elupaik), kaotas oma iseseisvuse liitmise teel Elvaga, mis, muide, on siiski linn. Nii Jaak kui ka Hans käisid Rootsi kuninga vastuvõtul näitamaks oma lugemise ja kirjutamise oskust, mida ükski tänane vallavanem teha ei saa – lugeda ja kirjutada nad oskavad, aga Rootsi kuninga juurde ei pääse.

Kahte moodi vedamisest

Seda, et uued ühendatud vallad on enamikul juhtudest mittetoimivad ja mittehallatavad üksused, võivad kinnitada sajad oma elu kaotanud omavalitsusüksused, kes nüüd – kes kuidas – üritavad oma omavalitsuslikkust kuidagi endisel viisil taastada. Jällegi elu paradoks – reformi väljamõtlejad on tänini elu ja tervise juures ning väga heade kohtade peal (linnapeade, eurosaadikute ja tähtsate ühiskondlike liitude juhtidena). Parim näide sellest, kuidas reformieelne ja eeskujulik omavalitsemine käis on tänini alles olev Muhu vald, mis säilitas oma iseseisvuse saarelise erandina. Mõni ime siis, et Muhumaa on Eesti parim omavalitsus (Viimsist eespool) ja vastupidi – Saaremaa suure ühendvallana on alles taga.

