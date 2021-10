TikTokis kogub populaarsust video Norra lauljatari Astrid Si esinemisest, millel on miljoneid vaatamisi. «Mulle öeldakse seda TikTokki saates pea iga päev, et me oleme sarnased,» kirjutas Liina Ariadne Instagrami loos ja küsis oma jälgijatelt, kas ka nemad märkavad sarnasust.