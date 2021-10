PILDID ⟩ Tuntud juutuuberist sai Playboy esimene geist kaanestaar: see on mu kogukonna jaoks tohutu suur asi!

«See, et Playboy kaanel on mees, on LGBT+ kogukonna ja minu tumedanahaliste kogukonna jaoks tohutu suur asi ja üleüldse on see kõik nii sürreaalne,» ütles ta. «See on täiesti «kas see kõik on reaalsus?» tüüpi tunne. Ja ma olen nii ilus!» rõõmustas Bretman PopSugarile antud intervjuus. «Postitan neid pilte, et ajada endast välja heteroseksuaalseid mehi. Kui see erutab sind, siis lihtsalt ütle seda,» naljatas ta Instagramis piltide juures.