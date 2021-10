Kevadel Euroopa tähtsaima lauluvõistluse kinni pannud rokkarid lõid fännid pahviks värskete piltidega, millel poseerib terve bänd ihualasti. Et Instagrami-reegleid mitte rikkuda, on vajalikud piirkonnad tähekestega kinni kaetud, kuid ütleme ausalt, et see kuigi palju ei muuda.