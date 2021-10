VÕRRATUD PILDID ⟩ Eesti modell tõestab, et Santorinil ongi maailma parim vaade

Kui suvel nautis Iris rannailma Pärnus, siis nüüd jagab ta pilte Kreeka päikese alt. Turismiportaalid kirjutavad, et romantiline Santorini saar on tuntud just imekaunite vaadete poolest. Mäed, meri, helesinine basseinivesi – mida paremat on ühelt puhkuselt tahta. Loomulikult ei puudu ka bikiinides modell!