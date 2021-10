Sel nädalal on Tallinna kaubamajas käimas osturalli, kuhu läks odavaid hindu jahtima ka Rakverest kohale sõitnud Roman.

«Ma tean ja saan aru, et sellisteks kampaaniateks nagu on osturalli ja hullud päevad, tuuakse spetsiaalselt sisse odavat kaupa ja tavasortimendist, mis müügil on, mingit allahindlust ei tehta või kui tehakse, siis pannakse normaalhinnaga tootele uus ja kallim silt peale ja tehakse allahindlus – tulemuseks alghind,» teadis mees rääkida.