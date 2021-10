Brigitte Susanne selgitas «Armastuse maleva» pressiüritusel öeldut: see üks lause rebiti kontekstist välja

Brigitte leidis, et praeguses olukorras on oluline anda kommentaare, sest tema öeldu pärast võis haiget saada saatetiim või Kanal 2. «Kui ma räägin paar kuud sellest, kuidas «Armastuse malev» on üks meeldivamaid ja vingemaid projekte mu elus ning lisan juurde, et ma ei reklaami seda saadet raha pärast – mul on raha juba käes, siis loomulikult rebitakse see üks lause kontekstist välja, et jätta minust võimalikult nõmedat, lugupidamatut ja tänamatut muljet,» kirjeldas ta pettunult Facebookis.

Ajakirjanik olevat temalt küsinud, kes seda saadet peaks vaatama. «Kui ma vastan, et mitte keegi ei pea saadet vaatama, kes sellest ise ei huvitu, jõuab meediasse ainult üks lause «mul on savi, kes vaatab, mul on raha juba käes»,» tõdes saatejuht.

Brigitte põhjendas lühidalt öeldut, et temast valesti aru ei saadaks. «Ma ei tahtnud mõjuda liigparseldavalt ja oma hinnangu usaldusväärsuse tõstmiseks tõin mängu raha-aspekti. Kui inimestele öelda otse ja ausalt, et ma ei saa raha selle info edastamise eest, mõjub arvamus minu jaoks kohe ausamalt,» sõnas ta. Saatejuht soovib, et tänu sellistele väljaütlemistele tajuksid inimesed tema siirust. «See on päriselt vägev projekt – ja ma ei saa raha selle ütlemise eest,» kinnitas ta.

Ta mõistab, et konteksti ja pealkirja tasakaal kipub tihti paigast minema, kuid see olukord kukkus tema silmis väga valesti välja. «Tootku oma klikke minu pealt, ma saan aru, vahel tahaks keeduvorsti asemel isegi fileed, aga praegu sai pihta saatetiim, kellest ma väga hoolin ja ka minu praegune kodukanal. Ja siis saab Hundist kohe Emalõvi,» kirjutas seltskonnastaar postituse kommentaariumis.