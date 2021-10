MEEMIVABRIK ⟩ Kuidas reageeris internetirahvas Facebooki ja Instagrami kokku kukkumisele?

«Vabandame täna tekkinud häirete pärast - ma tean, kui paljud teist tuginevad meie teenustele, et olla ühenduses inimestega, kellest hoolite,» kirjutas mees Facebookis. Mehe säutsule järgnes kriitikalaine, oma arvamust avaldas ligi 700 000 inimest. Mitmete silmis kõlas mehe vabandus üleolevalt, viidates sellele, justkui inimesed sõltuksid tema teenustest. Samas pahandasid ka need, kelle töö oli tugevalt seetõttu häiritud. Paljude silmis oli sel ka positiivne mõju, sest mõisteti, et platvormidel veedetakse liigagi palju aega ja väike pausi ei teinud sugugi paha.