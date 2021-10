FOTOD ⟩ Ilusüstide kuninganna Marju Karin tegi läbi drastilise muutuse

Aasta alguses jagas Karin Instagramis, et tähistas oma partneri Maunoga suhte kolmandat aastapäeva. Muu hulgas tunnistas ta, et kooselu 16 aastat noorema mehega on väsitav. «Iga hommik kohvi voodisse, kallistused, kutsika pilk silmades, järjepidevus ja austus, pahandusi teeb harva. Lootus, et on raha pärast, hakkab ka kustuma,» kirjutas Karin.