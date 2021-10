Muhamedi karikatuuridega tuntuks saanud Lars Vilks hukkus autoõnnetuses

Politsei uurib õnnetuse põhjust ega ole välistanud, et juhtumis oli midagi kuritegelikku. Praegustel andmetel ei osalenud õnnetuses rohkem osapooli.

«Saime teate, et kaks meie kolleegi ja nende kaitse all olnud isik hukkusid liiklusõnnetuses. Minu mõtted on nende perekonna, sõprade ja kolleegidega. Avaldan neile kaastunnet,» sõnas Rootsi politseijuht Anders Thornberg meediale.